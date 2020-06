Pop-up-Radwege: SPÖ will Experiment beenden

Vorzeitig kappen will die SPÖ Leopoldstadt die Pop-up-Radwege in der Praterstraße und Lassallestraße. Anträge in dem Wiener Bezirk wurden eingebracht, eine Mehrheit ist nicht unwahrscheinlich. Das Büro von Vize-Stadtchefin Birgit Hebein (Grüne) gibt sich trotzdem gelassen.