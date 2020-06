Pläne für die Altstadt wurden über Bord geworfen

Im Februar 2019 legten Bernhard Auinger (SPÖ), Johann Padutsch (Bürgerliste) und Lukas Rößlhuber (Neos) ein Konzept zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt vor. Die Idee: Die Zufahrt in die Altstadt über das Neutor und den Museumsplatz soll für den Individualverkehr gesperrt werden. Damit würde zwischen dem Franz-Josef-Kai und dem Herbert-von-Karajan-Platz eine verkehrsberuhigte Zone entstehen (siehe Grafik). 66 Prozent des Gesamtverkehrs oder gut 7000 Fahrten pro Tag hätten so eingespart werden sollen. Nur Öffis, Lieferverkehr, Taxis und andere Berechtigte hätten weiterhin durchfahren dürfen.