Spielsüchtiger stahl seinem Arbeitgeber 126 Handys

Ein 25-jähriger Bosniern aus Wels wird beschuldigt, in der Zeit zwischen Juli 2019 und Jänner 2020 in einem Elektrofachmarkt in Wels insgesamt 126 Stück Mobiltelefone, acht Tablets, vier TV-Geräte, drei Laptops und noch weitere Kleingeräte gestohlen zu haben. Der Mitarbeiter einer Fachabteilung des Geschäftes wurde am 24. Jänner 2020 von der Polizei bei einem Diebstahl auf frischer Tat betreten und festgenommen.