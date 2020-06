Raubopfer weiter im Spital

Auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach dem Überfall am Dienstagnachmittag. Zwei aggressive Täter waren in die Poststelle in Rotenturm gestürmt. Die Chefin wurde brutal niedergeschlagen. Im nächsten Augenblick plünderten die Geldräuber die Kassenlade, schnappten sich mehrere hundert Euro. Mit einer Komplizin am Steuer eines schrottreifen Pkw machten sie sich aus dem Staub. Auf der Flucht fuhr das Trio nicht schneller als 80 km/h, um nicht aufzufallen. Unauffällig waren die Kriminellen dennoch nicht. Ihr Auto strotzte vor Rostflecken und Schäden. Unweit der Grenze zu Ungarn war dann Endstation.