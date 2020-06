„Sparsame Vier“ wollen Kredite statt Zuschüsse

Vor dem EU-Gipfel am Freitag hat die Nettozahler-Allianz der „Sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark) einmal mehr verlangt, dass die Corona-Wiederaufbauhilfen der EU als Kredite und nicht als Zuschüsse vergeben werden. „Es gibt nicht so etwas wie neues oder frisches Geld. Rettungsfonds werden zurückbezahlt werden müssen“, so Schwedens Premier Stefan Löfven.