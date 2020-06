Nach Polizeiattacke: 75-Jähriger kann nicht gehen

Ein 75 Jahre alter Demonstrant, der bei einem Protest in Buffalo im US-Bundesstaat New York von Polizisten zu Boden geworfen wurde, kann immer noch nicht gehen. Er habe eine Schädelverletzung, aber sein Zustand sei seit Freitag stabil, sagte die Anwältin des Mannes am Dienstag. „Keine neuen Nachrichten sind in diesem Fall gute Nachrichten“, ergänzte sie. Bei dem Demonstranten könnte es sich um einen „Antifa-Provokateur“ handeln, schrieb Trump auf Twitter.