5G wird bei vielen Nutzern das Festnetz ablösen

Das Wachstum der 5G-Verträge weltweit wird angetrieben von China. Die 5G-Einführung schreite dort schneller voran als bisher erwartet, heißt es im Report. Für andere Teile der Welt wurden aufgrund der Auswirkungen der Pandemie leichte Anpassungen nach unten vorgenommen. So hätten sich beispielsweise mehrere Frequenzauktionen in Europa verzögert, so dass in naher Zukunft mit einer langsameren Aufnahme von 5G-Abonnements gerechnet wird.