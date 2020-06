Von Judo bis Turnen: Nein zu Berührungen

Vielerorts fällt heute die Maske, so auch in den Sportstätten. Ohne Mund-Nasen-Schutz wirkt die Trainingsumgebung beinahe schon wie vor Corona. Und doch ist man im rot-weiß-roten Sportbetrieb noch weit von der Normalität entfernt. Insbesondere in Mannschaftsdisziplinen und jenen Sparten, in denen Körperkontakt notwendig ist - denn dort sind Berührungen weiterhin tabu. Vom Judo bis zur Sportakrobatik.