Katze von Tierquäler in Tirol angeschossen

Eine traurige Entdeckung machte Sonntagnachmittag ein Passant in Imst: In der Langgasse fand der Mann um 14.30 Uhr eine schwer verletzte Katze. Er brachte das arme Tier eilends in die Tierklinik, doch leider kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei schildert: „Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste die Katze eingeschläfert werden.“