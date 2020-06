Krimineller zu Geldstrafe verurteilt

Das haben zwei Zeugen gesehen, die beim Prozess den massiv Vorbestraften belasteten. Der Angeklagte selbst leugnet die Tat. Was ihm aber der Richter nicht glaubt: Acht Monate auf Bewährung plus eine unbedingte Geldstrafe von 480 Euro, heißt das nicht rechtskräftige Urteil. Der Staatsanwalt will eine höhere Strafe und der 44-Jährige weiter einen Freispruch – Berufung folgt also.