Sechs Fragen nach dem Urteil im Mordfall Lucile

12. Jänner 2014: Polizisten finden am Innufer in Kufstein die Leiche von Lucile Klobut aus der Gegend von Lyon. Die Austauschstudentin ist zuvor von Studienkollegen als vermisst gemeldet worden.

13. Jänner 2014: LKA-Chef Walter Pupp spricht am Tag danach von „stumpfer Gewalt“, die zum Tod der 20-Jährigen geführt hat. Tasche und Handy der jungen Frau bleiben vorerst verschwunden - Raubmord?

27. Jänner 2014: Im Inn finden Polizeitaucher die Tatwaffe - ein 58 Zentimeter langes und 1,7 Kilo schweres Eisenrohr. Dieses kommt bei Lastwagen als Hubstange für die Kabine zum Einsatz.

24. Juni 2015: Der Fall wird in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XYungelöst“ ausgestrahlt - es folgen aber keine brauchbaren Hinweise.

26. Jänner 2017: Die Wende - am Tatort einer Anfang November in Endingen bei Freiburg getöteten Joggerin (27) findet man DNA-Fragmente, die mit den Spuren im Fall Lucile übereinstimmen. Die Ermittler sprechen beim deutschen Opfer von schwerem sexuellen Missbrauch.

2. Juni 2017: Die deutschen Ermittler vermelden die Festnahme eines Verdächtigen - ein rumänischer Fernfahrer. Es folgt die Mordanklage.

22. November 2017: Beim Prozessauftakt in Freiburg legt der Beschuldigte ein Geständnis ab: „Ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht zu verzeihen ist. In mir war Aggression, aber kein sexuelles Verlangen.“

4. Dezember 2017: Auch im Fall Lucile hat der Beschuldigte offenbar ein Geständnis abgelegt - gegenüber einem psychiatrischen Gutachter.

22. Dezember 2017: Der Rumäne wird in Freiburg zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt, die Revision des Verteidigers verzögert die Auslieferung.

20. Juni 2018: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck gibt bekannt, Mordanklage im Fall Lucile erhoben zu haben.

9. Juni 2020: Der Rumäne wird - noch nicht rechtskräftig - in Innsbruck wegen Mordes an Lucile Klobut einstimmig schuldig gesprochen.