Fernfahrer (43) nach Mord an Lucile verurteilt

Das Gericht befand am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, den rumänischen Fernfahrer Catalin C. (43), welcher des Mordes an der französischen Austausch-Studentin Lucile K. in Kufstein verdächtigt wurde, für schuldig. Er wurde wegen „Mordes und Störung der Totenruhe“ verurteilt - da der 43-Jährige bereits in Deutschland eine lebenslange Haftstrafe absetzen muss, sah man von einer Zusatzstrafe ab. Volle Berufung!