Grödig und Anif: Großer Traum vom FC Untersberg

Jedenfalls war auch für ihn die Rückkehr auf den Platz nach der Corona-Pause (wenn auch nur im Kleingruppentraining) „ein extrem schönes Gefühl“. Wie das Wiedersehen mit Pfeifenberger selbst. „Ich bin zweimal mit Grödig von der Regionalliga in die 2. Liga aufgestiegen, beide Male war Heimo Trainer“, erinnert sich der mittlerweile 30-Jährige zurück. Der nach fast zweijähriger Pause nach einer Herzmuskel-Entzündung noch als Legionär in Irland und in den USA seinen Fußball-Traum lebte. Und nun aber in der Heimat noch einmal so richtig angreifen will.