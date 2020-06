Bayern-Star Alaba: „N-Wort kam immer wieder vor“

Alaba war auch selbst Opfer rassistischer Beleidigungen. „Ich will nicht einen Vorfall herauspicken. Aber natürlich erinnere ich mich an Vorfälle in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, die ich heute auch erlebe. Auch heute wird man hin und wieder noch mit gewissen Dingen konfrontiert“, erklärte der 27-jährige Wiener aktuell in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. „Das N-Wort kam immer wieder mal irgendwo vor. Das war sicher keine Ausnahme.“