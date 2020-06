USA und Russland sprechen über atomare Abrüstung

US-Regierung will China an den Verhandlungstisch bringen

Die US-Regierung bemühe sich, China an den Verhandlungstisch zur Limitierung der Nuklearwaffenbestände der drei Länder zu bringen. Die Regierung in Peking hat sich bisher gegen trilaterale Gespräche gewehrt und argumentiert, dass es weit hinter Russland und den USA liege, die zusammen mehr als 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen besitzen.