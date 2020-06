Justiz hält fest: Es gab Casinos-Deal der FPÖ

Der schlimme Verdacht nimmt Konturen an

Es habe eine Vereinbarung zwischen Strache/Fuchs und Johann Graf (mittlerer Eigentümer von Novomatic) bzw. Harald Neumann (Vorstand von Novomatic) gegeben. FPÖ-Sidlo in den Vorstand der Casinos, die andere Seite (so die WKStA) sah darin ein „geeignetes Mittel für die gewünschte pflichtwidrige Lizenzvergabe und Bevorzugung der Novomatic“. Neumann soll diesen Vorgang „nur einen Teil unseres FPÖ-Deals“ genannt haben. Flankierende Maßnahme zur Bestellung von Sidlo war laut Protokoll Druck auf Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner (ebenfalls Beschuldigter).