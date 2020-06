Kärntens erste ganzjährige Achterbahn in den Alpen

Rollbobfahren kann man in Kärnten bald nicht mehr nur im Sommer, denn Bad Kleinkirchheim investiert in eine ganzjährige Rodelbahn. Im kommenden Herbst will man den Kaiserburg-Bob in Betrieb nehmen. Auf die Besucher warten dann 26 Kurven und Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h.