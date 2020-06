Eine Millionenspritze gegen die „virale“ Jobkrise

30.000 Kärntner sind auf Arbeitssuche, 64.000 in Kurzarbeit: Das Virus hat den Positiv-Trend am Arbeitsmarkt ins Negative umgekehrt. Um den freien Fall zu stoppen, haben SP-Finanzreferentin Gaby Schaunig und AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig Freitag ein Arbeitsmarktpaket vorgestellt: Mit einer Finanzspritze von 20,98 Millionen Euro sollen die Arbeitslosigkeit bekämpft und die Mittel des territorialen Beschäftigungspaktes auf 62,88 Millionen erhöht werden. Wedenig: „Die Maßnahmen sind ein erster Schritt, um die massiven Verwerfungen am Arbeitsmarkt in den Griff zu bekommen. Nun geht es darum, gemeinsam Zukunftsperspektiven aus der Jobkrise heraus zu planen. “