Firma gibt es nicht: Vorsicht bei Online-Flohmarkt

Virtueller Kauf birgt Gefahren

Auch uns ist es nicht gelungen, jemanden unter der Telefonnummer zu erreichen. „Bei einem Kauf in einem stationären Geschäft herrscht Klarheit, wer der Inhaber ist, daher können Rechtsansprüche wesentlich leichter verfolgt werden“, so die Wiener Wirtschaftskammer. Bei einem virtuellen Flohmarkt sei die Identität des Verkäufers nicht so leicht zu ermitteln. Bei einem Kauf im Internet oder virtuellen Flohmärkten wird empfohlen, vor dem Kauf im Firmen A-Z der Wirtschaftskammer nachzusehen, ob jemand tatsächlich als Unternehmer aufscheint.