Live im TV: Mann weist Australiens Premier zurecht

Morrison war in einem Neubaugebiet in Googong, einem Vorort der Hauptstadt Canberra, gerade dabei, Australier zu ermutigen, in ihre Häuser zu investieren. Im Rahmen eines Wirtschaftspakets gegen die Folgen von Covid-19 kündigte Morrison Zuschüsse für die Renovierung von Häusern und den Wohnungsbau in Höhe von 25.000 australischen Dollar an (umgerechnet rund 15.000 Euro) an, als ihn der Hausbesitzer unterbrach.