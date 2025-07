So starten KAC und VSV in die Eishockey-Saison

Mit dem 12. September startet die neue Saison in der ICE-Liga so früh wie schon lange nicht – ein Grund ist das Olympiaturnier, an dem ja Italien als Gastgeber teilnehmen wird. Weil Asiago ausgestiegen ist und FTC Budapest neu dazukam, bleibt der Modus (48 Spiele pro Team, die „Top 6“ sind direkt in den Play-offs und zwei Plätze werden noch ausgespielt) gleich. Der komplette Spielplan wird am 24. Juli veröffentlicht – doch schon vorab gab die Liga jetzt bekannt, mit welchen Partien am ersten Wochenende gestartet wird.