Kickl fordert Verschiebung des Ibiza-U-Ausschusses

Absage von den NEOS

Die NEOS sind gegen die von Kickl geforderte Verschiebung. Fraktionsführerin Stephanie Krisper sagte am Mittwoch, man halte am Fahrplan fest. Dass damit Zeugenbefragungen schon vor Vorlage des Videos durchgeführt werden, etwa jene von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Donnerstag, sieht sie nicht als Argument für eine Verschiebung. Es bestehe ja die Möglichkeit, Involvierte wie Strache später ein weiteres Mal in den Ausschuss zu laden.