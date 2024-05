Tuner-Treff lief aus dem Ruder: Behörde zog Bremse

In Pachfurth steht laut den Betreibern „Europas vielfältigste und modernste fahraktive Eventlocation“. Am Samstag fand hier nun ein Treffen von Tuning-Fans aus verschiedenen Nationen statt, das diese offenbar in Scharen anzog. Auf der Zufahrt von Bruck an der Leitha, der Landesstraße L211, ging schon bald nichts mehr. Die Polizei musste den Verkehr von der Autobahnabfahrt regeln, da sich die Blechkolonnen teilweise bis auf die A4 zurückstauten.