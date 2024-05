„Auch 99 Prozent gegen mich nehme ich positiv“

Vor einem Jahr schaffte Sebastian Ofner bei den French Open mit dem Erreichen des Achtelfinals den großen Durchbruch, am Sonntag eröffnet er erneut in Paris sein Turnier gegen Terence Atmane (Fra/Nr. 120). Davor sprach der 28-jährige Steirer mit der „Krone“ über dieses Spiel, seine Olympia-Hoffnungen und was sich bei der ATP ändern sollte.