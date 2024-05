Türkischer Liga-Sieg: Ansturm auf den Reumannplatz

„War schon immer so“

Muhammed Yüksek, SPÖ-Bezirksrat in Favoriten und selbst glühender Galatasaray-Fan, war am Reumannplatz und feierte mit. Auch wenn Fenerbahçe gewonnen hätte, wäre am Reumannplatz gefeiert worden. „War schon immer so, auch in meiner Jugend“, schrieb er auf X.