Salzburg dank Atalanta erst später in CL-Quali!

Gegner sind allerdings keine einfachen

Salzburg rückt in der Quali nach. Die Bullen hätten als Liga-Zweiter eigentlich bereits Ende Juli (23./24. und 30./31. Juli) in der zweiten Runde des Liga-Weges in die Ausscheidung einsteigen müssen. Nun ist das erst am 6./7. bzw. 13. August der Fall – also auch nach dem Bundesliga-Start am ersten August-Wochenende. Die Gegner sind allerdings keine einfachen, nehmen die Meister aus kleineren Ligen doch einen anderen Weg in die neu strukturierte Gruppenphase.