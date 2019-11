U-Ausschuss kommt und beleuchtet Casinos und Ibiza

„Dabei ist keine Zeit zu verlieren“, sagte Rendi-Wagner, die ankündigte, dass Vorgänge ab dem Antritt der türkis-blauen Regierung am 18. Dezember 2017 und so weit wie möglich in die Gegenwart hinein untersucht werden sollen. Bei den Casinos und in anderen Bereichen gebe es „dringenden Aufklärungsbedarf“. „Die Vorwürfe - von Korruption, Amtsmissbrauch bis zur Untreue - reichen bis in höchste politische und wirtschaftliche Kreise“, so die SPÖ-Chefin. Der Verdacht werde praktisch jeden Tag größer.