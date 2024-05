ÖVV-Damen unterliegen Golden-League-Sieger Ukraine

Die ÖVV-Männer landeten in der Silver League ihren zweiten souveränen Sieg im zweiten Spiel. Die Auswahl von Radovan Gacic setzte sich nach einem 3:0 gegen Island in Torshavn auch gegen Gastgeber Färöer mit 3:0 (18,16,13) durch. Topscorer war Italien-Legionär Michael Czerwinski mit 19 Zählern. Nächstes Wochenende treffen die Österreicher in Strumica in Nordmazedonien auf Island und Israel, ehe eine Woche danach beim Heimturnier in Amstetten die Färöer und Israel zu Gast sind.