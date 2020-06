Zwei Herausforderer für den großen Titelkandidaten

Das Warten hat ein Ende! Am Samstag startet in Salzburg das Tennis-Frühjahr. Auch Doppelspiele sind von der Regierung erlaubt worden. In der Herren-Landesliga geht Anif, mit Topspieler Jakob Aichhorn, als großer Meisterkandidat ins Rennen. Die Tennengauer wollen unbedingt in die zweite Bundesliga. „Unser Ziel ist der Titel. Wir haben auch in der Breite den besten Kader“, stellt Bernd Kößler, der Mannschaftsführer, klar. Dennoch warnt er vor unangebrachtem Leichtsinn. Vor allem die beiden Bergheimer Klubs (UTC und TCS) wollen dem Favoriten ein Bein stellen.