„Beweise sind in Straches Handy, nicht im Video“

Krisper: „Haben keine Rücktrittskultur im Land“

Trotzdem will man die nächsten Wochen versuchen, die geladenen Personen doch noch zu einemErscheinen vor dem Ausschuss zu bewegen. So wolle man Bedingungen im Parlament schaffen, die das Coronavirus als Absagegrund nicht mehr gelten lassen. Von Seiten des U-Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka wäre zudem bis jetzt „nicht alles getan worden, um diese Bedingungen zu ermöglichen“, kritisiert die NEOS-Abgeordnete.



Beim Ausschuss selbst werde jedenfalls „einiges herauskommen“, ist sie sich sicher. Denn Untersuchungsausschüsse hätten in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie am Ende ein klares Bild liefern würden. Nur leider habe man in Österreich „keine große Rücktrittskultur“, beklagt Krisper die oft fehlenden, gezogenen Konsequenzen.