Couragierter Zeuge stoppte Unfall-Lenkerin (87)

Die 60-Jährige aus Oberwang fuhr am 1. Juni gegen 9.24 Uhr mit ihrem E-Bike in Oberhofen am Irrsee auf der B154 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mondsee und wurde vom nachkommenden Pkw, gelenkt von einer 87-jährigen Einheimischen, aus bisher unbekanntem Grund seitlich erfasst, in die Luft katapultiert und landete nach mehrmaligem Kontakt mit der rechten Pkw-Seite in einer stark abfallenden Böschung.