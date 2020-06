Stau aus dem Nichts: Warten vor Karawankentunnel

Das kam wirklich überraschend! Entgegen den Voraussagen der Verkehrsexperten, dass es zu Pfingsten keine große Reisewelle geben werde, staute es sich am Wochenende gewaltig auf der Autobahn in Kärnten. Schon in der Nacht zum Samstag hatte sich vor dem Karawankentunnel eine kilometerlange Kolonne gebildet.