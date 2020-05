Nach Unglück: Flugexperten suchen Absturzursache

Einen Tag nach dem Fund des Wracks einer vermissten Discus 2ct in Zederhaus in Salzburg starten die Ermittlungen der Unfallkommission des Bundes. Im Ort ist der Absturz seither das große Gesprächsthema. Der Pilot des Motorseglers war am Mittwoch von Bayern nach Salzburg gestartet und nicht mehr vom Flug zurückgekehrt.