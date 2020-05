Maskenpflicht fällt, Comeback für Sport und Singen

Schichtbetrieb an Schulen bleibt aufrecht

Die nächsten vier Wochen bleibe man dem Schichtbetrieb treu. Es sind also weiterhin wenige Schüler gleichzeitig in der Schule anwesend. „Keep it simple, halte es einfach, lautet meine Devise“, so Faßmann. Hier setze er auf Kontinuität, damit man das Schuljahr bei gleichzeitiger Lockerung gut abschließen könne. Beim Turnunterricht gebe es keine Vorgaben des Gesundheitsministeriums, was erlaubt oder nicht erlaubt sei. Kontakt-intensive Sportarten seien jedoch nicht ratsam, sondern eher Sportarten, „wo Abstandsregeln leicht einzuhalten sind“. Maturafeiern und Abschlussfeste sind erlaubt, solange die geltenden Regeln des Gesundheitsministeriums dabei eingehalten werden.