Abgängiger Heimbewohner in Villach aufgefunden

Die Rettung gestaltete sich jedoch schwierig, denn der Pensionist befand sich in einem schwer zugänglichen Bereich, direkt neben einer tiefen und verwucherten Grube. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Altersheimbewohner wurde in eine so genannte Schleifkorbtrage gelegt.