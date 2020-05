Bis zu 30 Euro Ersparnis bei 50-Liter-Füllung

An einigen Tankstellen gibt es Kraftstoff schon um unter 90 Cent. Bei den teuren Autobahntankstellen kostet der Liter aber mitunter um bis zu 60 Cent mehr, so der ÖAMTC. Auf spritpreisrechner.at kann man die günstigsten Tankstellen in seiner Nähe finden. Am Donnerstagnachmittag etwa war der Diesel mit 0,854 Euro an den Zapfsäulen in Eferding und Alkoven (Oberösterreich) am günstigsten, Superbenzin kostete an einer Tankstelle in Villach mit 0,899 Euro am wenigsten.