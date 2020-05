WM 2021 statt Cortina? Für Saalbach tabu

ÖSV-Boss Schröcksnadel meinte in einem ORF-Interview: „Wenn wir dann in Österreich eine Geister-WM haben, bringt uns das auch nichts.“ Und Gensbichler stellte klar: „Eine WM soll ein Ski-Fest sein, dass ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.“ Er gibt auch zu bedenken: „Mit der WM 2025 wären bei uns viele Infrastrukturmaßnahmen verbunden. Die wären mit einer halbjährigen Vorbereitungszeit unmöglich.“ Somit bleibt’s dabei: Saalbach will die WM 2025 holen – und hofft darauf, am 3. Oktober bei der FIS-Tagung in Zürich den Zuschlag zu bekommen.