Betrunkener Randalierer von Polizei festgenommen

Beamte am Aussteigen gehindert

Als die Beamten aus dem Dienstfahrzeug aussteigen wollten, stellte sich einer dieser Männer, ein 20-jähriger Klagenfurter, vor die Beifahrertüre des Streifenwagens, schlug mit den Fäusten gegen die Autoscheibe, schrie lautstark und hinderte so den Beamten kurzfristig am Aussteigen. Mehrfach wurde der Verdächtige aufgefordert, sein vorschriftswidriges, aggressives Verhalten einzustellen und sich auszuweisen, doch der 20-Jährige dachte nicht daran. Er verhielt sich weiterhin aggressiv und „fuchtelte mit den Händen wild gestikulierend vor dem Gesicht des Beamten herum“, so die Exekutive.