Größte Airline Lateinamerikas meldet Insolvenz an

Die chilenische Fluggesellschaft Latam, die größte Airline Lateinamerikas, hat inmitten der Coronavirus-Krise am Dienstag Insolvenz angemeldet. Die Unternehmensgruppe und ihre Tochterunternehmen in Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador und den Vereinigten Staaten beantragten Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts. Die Latam-Töchter in Argentinien, Brasilien und Paraguay waren zunächst nicht betroffen.