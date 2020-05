5000 US-Schutzmasken für steirisches Rote Kreuz

500.000 schwarze, wiederverbendbare Stoffmasken hat die amerikanische Botschaft in Wien unter Trevor Traina Österreich geschenkt. 5000 davon gingen an den in der Steiermark stark verankerten Bierriesen Brau Union (Puntigamer, Gösser, Reininghaus usw.). Da das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits alle Standorte, welche für den Lebensmittelhandel und jetzt auch teilweise wieder für die Gastronomie produzieren, mit Schutzmasken ausgestattet hat, wurden die Schutzmasken weiter an das Rote Kreuz Steiermark gespendet.