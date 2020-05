Ist Österreich ein Vorbild, Herr Botschafter?

Was würden Sie - abgesehen von den Masken - als Ihren größten Erfolg bezeichnen?

Wir hatten seit Beginn der diplomatischen Beziehungen in meiner Amtszeit den größten Austausch zwischen unseren Regierungen. In einem durchschnittlichen Jahr besucht vielleicht ein österreichischer Minister Washington, in meinem ersten Jahr hatten wir zwölf hochrangige Besuche. Zum ersten Mal in acht Jahren habe ich Ihren Verteidigungsminister zum Pentagon mitgenommen, zum ersten Mal in fast 15 Jahren habe ich Ihren Kanzler ins Weiße Haus gebracht und zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Kanzler zu einem zweiten Besuch ins Weiße Haus eingeladen. Den meisten Österreichern ist auch bewusst, dass nach Deutschland kein anderes Land der Welt mehr österreichische Produkte kauft als die Vereinigten Staaten von Amerika. Mein Job ist es, dass das auch in Zukunft so bleibt.