Bayern droht Thüringen im Streit um Lockerungen

Thüringen will Maßnahmen fast vollständig aufheben

Ramelow hatte am Wochenende angesichts sehr niedriger Infektionszahlen in Thüringen angekündigt, er wolle die allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland fast vollständig aufheben. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen und Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften soll aber bestehen bleiben, wie Ramelow später klarstellte.