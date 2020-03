Thüringen: Linker Ramelow neuer Ministerpräsident

Proteste gegen AfD vor dem Landtag

Während der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen protestierten Dutzende Demonstranten vor dem Landtag in Erfurt gegen die AfD und ihren Kandidaten Björn Höcke. Etwa 70 Menschen hatten sich dazu am Mittwoch versammelt, wie die Polizei vor Ort sagte. Vor allem junge Menschen waren darunter, aber auch einige ältere Frauen hielten Schilder etwa mit der Aufschrift „Omas gegen Rechts“ hoch. Nach einer Unterbrechung zwischen zwei Wahlgängen wurden wegen der Proteste die Jalousien an den großen Fenstern des Landtagsgebäudes heruntergelassen. Zuvor waren dort zwei große Antifa-Fahnen geschwenkt worden. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses des zweiten Wahlganges waren laute Pfiffe bis in den Plenarsaal zu hören.