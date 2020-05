Surfer verletzt ins Spital geflogen

Viel zu tun hatten die Rettungskräfte am Sonntag im Nordburgenland. In Podersdorf wurde gegen 17.30 Uhr eine Kitesurferin von einer Böe erfasst, in die Luft geschleudert und schwer verletzt. Zeugen alarmierten die Rettung. Notarzt und Sanitäter versorgten die Frau. Weil die Verletzungen aber derart schwer waren, wurde ein Hubschrauber für den Transport ins Spital benötigt. Christophorus 9 befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem Einsatz in Parndorf.