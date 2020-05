Kroatien öffnet Grenze für Österreich-Reisende

Slowenien übt Kritik an Österreich

Slowenien wird unterdessen wegen der österreichischen Grenzkontrollen zunehmend ungeduldig. „Österreich ist in Bezug auf die Öffnung der Grenze zu Slowenien immer noch ziemlich unflexibel, obwohl unser epidemiologisches Bild gleich oder sogar besser ist als in Österreich“, sagte der slowenische Außenamtssprecher Aleksander Gerzina am Freitag.