Kroatien-Urlaub derzeit auf eigene Gefahr

Auf den ersten Blick scheint der herrliche Meeresurlaub in Kroatien gesichert zu sein. Seit Sonntag sind alle EU-Bürger im Tourismusland an der Adria „herzlich willkommen“. Wer eine Buchungsbestätigung von einer Ferienwohnung, einem Campingplatz oder einem Hotel bei der Einreise vorzulegen hat, kann weiterfahren. Die Inanspruchnahme einer Ferienunterkunft zählt zur Kategorie „wirtschaftliches Interesse“, außerdem entfällt in diesem Fall die verpflichtende Selbstisolierung.