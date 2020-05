Neos fordern Rückzahlung von „Unrechts-Strafen“

„Dringliche“ an Schützenhöfer

Zu Vorgeschichte: Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hob durch einen Einspruch eine der Strafen auf. Die Begründung: Der Aufenthalt in privaten Räumen sei nie untersagt gewesen. „Das Land Niederösterreich hat aus diesem Grund angekündigt, alle Strafen bei gleich gelagerten Sachverhalten zurückzuzahlen, verpflichtet wären sie nur bei Berufungsfällen“, so Swatek. Der Neos-Politiker möchte daher mittels „Dringlicher“ an Landeshauptmann Schützenhöfer wissen, ob auch die Steiermark dem Vorgehens Niederösterreich folge.