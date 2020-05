Coronavirus: Mehr als 20.000 Tote in Brasilien

Zahl der Toten hat sich in elf Tagen verdoppelt

In den vergangenen elf Tagen hat sich die offizielle Zahl der Corona-Toten in Brasilien bereits verdoppelt. Der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro erneuerte dennoch am Donnerstag seinen Ruf nach Lockerungen der von den Bundesstaaten angeordneten Corona-Beschränkungen, um die Wirtschaft des Landes wiederzubeleben. Bolsonaro verliert immer mehr Zustimmung im Land und könnte politisch in Isolation geraten.