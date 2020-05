Brasilien: Fast 20.000 neue Fälle in 24 Stunden

Zum ersten Mal hat Brasilien fast 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete am Mittwoch 19.951 neue Corona-Infektionen und 888 Tote im Zusammenhang mit dem Virus. Am Dienstag hatte das Ministerium erstmals über 1000 Corona-Tote mehr als am Vortag vermeldet. In Peru ist die Zahl der Corona-Fälle auf über 100.000 gestiegen. Damit ist der Andenstaat nach Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land in Südamerika. Weltweit vermeldete die WHO am Mittwoch eine neue weltweite Rekordzahl an Neuinfektionen.