Versteigerung von ganz besonderen Graz-Bildern

Warum der Name, warum schwarz-weiß?

„Das Wortspiel gRAZaNDERS soll positiv wirken, gleichzeitig aber nichts beschönigen. Graz war nie im Ausnahmezustand, Graz ist anders.“ Um sich an diese Zeit des Zusammenrückens trotz Abstandhaltens zu erinnern und sich zu verdeutlichen, was bis jetzt alles geschafft wurde, versteigert Philip Platzer einige seiner wunderschönen Fotografien in 60x40 cm auf hochwertigem Künstlerpapier: „Vielleicht können wir so einen kleinen Beitrag für die Schwächsten unter uns leisten.“